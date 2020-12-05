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» » АО «ТКС» грозит очередной штраф за невосстановленное благоустройство

АО «ТКС» грозит очередной штраф за невосстановленное благоустройство

Сегодня, 09:20
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АО «ТКС» грозит очередной штраф за невосстановленное благоустройство Тамбовские коммунальные системы силами подрядчика заменили участок коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но своей нерасторопностью создали проблему дорожного характера.

Дыры в асфальте и строительный мусор создают заторы и аварийную опасность на дороге. МКУ «Дирекция городских дорог» выдало предписание восстановить нарушенное благоустройство до конца года. Если этого сделано не будет, то коммунальщиков ждут штрафные санкции.

Фото - "ПроТамбов"
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