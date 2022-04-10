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Эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту губернатора
Сегодня, 11:12
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Прошло шесть месяцев с момента назначения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Тамбовские и федеральные эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту тамбовского губернатора.
По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, которое приводит портал «Клуб регионов», Максим Егоров работает «абсолютно стандартизированно» в рамках кремлевской методички: у него нет ни провалов, ни скандалов, но нет и интересных стилистических решений.
По словам политолога, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова недавно Максим Егоров обозначил основные стратегические направления развития области – это развитие туризма, привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, цифровые технологии.
«Все бы хорошо, если бы до развития туризма и цифровых технологий в Тамбовской области уже решили проблемы с тотальной нищетой немалой части жителей региона, отсутствием достойных условий не только в сельской местности, но и в городах. До некоторых туристических мест не доедешь, дороги в ужасном состоянии, да и туристическая инфраструктура даже в областном центре не развита», - отмечает Александров.
Как он заявил изданию «Клуб регионов», отсутствие стратегического плана развития области - это важный момент, который нужно решать. А движение «Тамбовская земля» вряд ли справится с данной задачей. Пока жители не видят в этом движении реального канала коммуникации с властью.
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