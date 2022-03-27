|
Эксперты высказались насчет движения «Тамбовская земля»
Сегодня, 09:30
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях было объявлено о создании движения «Тамбовская земля», цель которого выявлять застарелые социально-экономические проблемы региона и предлагать властям пути их решения. Советник врио главы администрации Тамбовской области Алексей Кондратьев считает, что власть и общество должны работать в едином ключе, чтобы повысить качество жизни тамбовчан.
Гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «Клубом Регионов» назвал тамбовскую инициативу «абсолютно глупой затеей», - сообщает портал «Клуб регионов».
«Время сегодня такое, что тем более очень нужны креативные, интересные подходы, новейшие разработки, потому что рано или поздно спецоперация закончится, а регионам надо будет жить условно новой жизнью. Этот инструмент – создание общественного движения – никакого отношения к этому не имеет», – приводит слова эксперта «Клуб регионов».
Доктор политических наук Владимир Титаренко отмечает, что в регионе уже создавали похожее движение, которое называлось «Возрождение Тамбовщины». «Это была надпартийная организация, условный «Народный фронт» – не партия, но у власти. То же самое мы видим сегодня. Думаю, как и «Возрождению Тамбовщины», новому движению дадут какой-то медийный ресурс. Смогут ли они выполнить роль тарана, мобилизовать людей в преддверии выборов, я сомневаюсь», – рассуждает Владимир Титаренко.
По мнению экс-депутата Тамбовской городской Думы Алексея Власкина - это очередной симулякр, а то и так непонятно, без создания очередного заседательного общества, что тамбовчанам нужны рабочие места, справедливая заработная плата и достойный уровень жизни.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.