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» » Политолог Владимир Титаренко об избрании председателя гордумы: «Ничего особенного не произошло»

Политолог Владимир Титаренко об избрании председателя гордумы: «Ничего особенного не произошло»

Сегодня, 14:06
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Политолог Владимир Титаренко об избрании председателя гордумы: «Ничего особенного не произошло» Несколько дней назад Тамбовская городская Дума седьмого созыва избрала председателя, им стала Елена Леонова. По мнению научного руководителя Института общественных и политических коммуникаций, доктора политических наук Владимира Титаренко, несмотря на то, что новый председатель полностью ориентирована на руководителя партии Максима Косенкова, она будет сотрудничать с региональными властями.

«Я не знаю, как Леонова будет на своем посту проводить жесткую политику «Родины», учитывая, что она и «Единая Россия» – это практически одно и то же. Поэтому, какая разница, кого избрали спикером? Что от этого городу? Бюджет все равно в дефиците, вылезти из этой долговой ямы и городу, и области тяжело, а то и невозможно. Так что все равно они будут контактировать. А иначе, откуда городу деньги брать? А нужно решать вопросы коммуналки, потому что там все просто-напросто прогнило, тротуары и дороги тоже нужно ремонтировать, и я сомневаюсь, что город найдет свои источники, а закредитованы они уже по уши. Так что ничего особенного не произошло», – заявил Владимир Титаренко сетевому изданию «Клуб регионов».

Другой политолог Дмитрий Сельцер считает, что необходимо добиться рабочих отношений с губернатором и его командой, при этом сохранив политическую субъектность. «Мне представляется, состояние перманентного конфликта думы, и администрации региона только навредит обеим сторонам», - высказал свою точку зрения порталу «Региональные комментарии» Дмитрий Сельцер.
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