Дети все чаще заражаются коронавирусом 0 По состоянию на 12.10.2020 на территории области зарегистрировано 8368 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 63 случая.

Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва 0 12 октября состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва.

Вместо восстановления власти решили продать «Лесную сказку» 0 Администрация Тамбовского района решила выставить на продажу бывший пионерский лагерь «Лесная сказка», который располагается в пос. Новая Ляда в Тамбовском районе. За комплекс просят 35,5 млн рублей.

Крупнейшую управляющую компанию Тамбова начали банкротить 0 В отношении управляющей организации «ЖилТехСервис» введена процедура наблюдения, таким образом, была запущена процедура банкротства.

Жители Покрово-Пригородное: «Мы будем до конца защищать детскую площадку» 0 Набирают обороты протестные мероприятия в селе Покрово-Пригородное в Тамбовском районе. Вчера, 10 октября, местные жители собрали народный сход по вопросу застройки территории детской площадки магазином «Магнит» по ул. Советская.

Глава Тамбова посетила городскую периферию 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич побывала на улицах Фрунзе, Солнечной и Физкультурников, где проводятся работы по благоустройству территории.

Предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами 0 В текущем году тамбовские предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами.

Лесные пожары охватили Тамбовскую область 0 В разных частях Тамбовской области происходят лесные пожары. На днях вблизи населенного пункта Тафино в Петровском районе произошло возгорание травы и деревьев.

Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «В единстве мы сильны» 0 В рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» пройдет конкурс «В единстве мы сильны». Для участия в конкурсе организаторам мероприятия - Творческому союзу работников культуры и искусств необходимо будет направить записи выступлений это может быть сольная песня или исполненная

В регионе ужесточают масочный режим 0 В Тамбовской области ужесточают масочный режим, организации торговли и услуг общепита не обслуживают покупателей без средств индивидуальной защиты.

В Тамбовской области запретили посещать леса 0 С 10 октября в течение 20 дней в Тамбовской области введен запрет на посещение лесов связанно это с пожароопасной погодой.

В Тамбове откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19 0 На базе Тамбовской областной клинической больницы в ближайшее время откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19.

На трассе в Мичуринском районе сбили пешехода 0 Вчера ночью на трассе "Каспий-Староюрьево" на участке в Мичуринском районе произошло ДТП.

Новым депутатом областной Думы стала Лариса Булгакова 0 8 октября 2020 года состоялось 180-е заседание избирательной комиссии Тамбовской области.

Врачи: «По желанию пациента анализы на коронавирус нецелесообразно брать» 0 В Тамбовской области продолжается увеличение количества больных коронавирусом. Врачи второй поликлиники больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова разъяснили, когда целесообразно направлять больного на тестирование на COVID–19.

Обнаружено тело пропавшего бизнесмена Павла Игумнова 0 Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения предпринимателя Павла Игумнова.

Под Тамбовом в результате ДТП загорелся грузовик 0 Вчера в Тамбовском районе недалеко от липецкой развязки произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями.

Завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева в Тамбове 0 В городе Тамбове завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева, 100 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители Знаменского района: «Замок висит на автовокзале» 0 Жители Знаменского района не могут доехать на общественном транспорте до областного центра. По словам сельчан, перестали ходить автобусы из районного центра Знаменка до города Тамбова.