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Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва
Сегодня, 09:33
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12 октября состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва. Депутаты избрали руководящие органы гордумы. Большинством голосов председателем Тамбовской городской Думы была избрана Елена Леонова, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района. Первым заместителем стала Любовь Шанина («Родина»), заместителями Александр Орионов («Единая Россия») и Владимир Гильбих («Родина»).
Была утверждена новая структура представительного органа в составе пяти комитетов.
Председателем комитета по местному самоуправлению стал Сергей Моисеев.
Председателем комитета по экономике, бюджету и муниципальной собственности Александр Ушков.
Председателем комитета по городскому хозяйству избран Владимир Хорев.
Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Артем Александров.
Комитетом по социальной политике будет руководить Андрей Ермак.
Постоянную регламентную группу возглавила Ольга Леонова, заместителем избран Артем Александров.
«Сфера ЖКХ одна из самых проблемных, за последние годы её полностью отдали на откуп частникам. Важно построить работу комитета таким образом, чтобы можно было усилить муниципальный жилищный контроль, управляющие компании и поставщики коммунальных ресурсов должны не просто зарабатывать на горожанах, а качественно предоставлять услуги, - убежден Артем Александров. – Не питаю иллюзий, что мы сможем решить все проблемы, поскольку город не контролирует в полной мере сферу ЖКХ, но мы должны стремиться изменить ситуацию, должны разоблачать откровенных мошенников в сфере ЖКХ, представлять и защищать интересы горожан».
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