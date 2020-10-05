|
«Единая Россия» и КПРФ определились с руководителями фракций в гордуме
Сегодня, 08:42
Комментариев: 0
Версия для печати
12 октября состоится первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва, вчера соответствующее решение было принято на общем собрании депутатов. Напомним, что в новом созыве городской Думы будет представлено пять политических партий: «Родина», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Представители двух партий уже определились с руководителями фракций. Единороссов возглавил Александр Орионов, а коммунистов – Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.