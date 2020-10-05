На достройку филармонии нужно еще 706 миллионов рублей 0 Размещен новый тендер на выполнение ремонтных работ здания «Тамбовконцерта» - филармонии в городе Тамбове.

«Единая Россия» и КПРФ определились с руководителями фракций в гордуме 0 12 октября состоится первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва, вчера соответствующее решение было принято на общем собрании депутатов.

В Рассказово приступили к реализации второго этапа реконструкции коллектора 0 В городе Рассказово приступили ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора, который включает в себя строительство 2,2 километров коллектора на ул. Пролетарская и двух канализационно-насосных станций.

В Тамбовской области увеличилось количество многодетных семей 0 На оперативном совещании в администрации Тамбовской области начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова доложила, что в рамках проекта «Демография» на реализацию программ будет направлено более 23 млрд рублей.

Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей 0 АО «ДОМ.РФ» выставил на продажу здание бывшего военкомата, который располагается по ул. Интернациональная, 24 в городе Тамбове.

Новым вице-губернатором назначен Алексей Кондратьев 0 Бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев назначен и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области.

В Тамбове могут пройти довыборы депутатов гордумы 0 Два депутата Тамбовской городской Думы избранных в одномандатных избирательных округах № 6 и 8 Наталья Коршикова и Дмитрий Кислинский скорее всего останутся без мандатов.

В Тамбовской области выкопали первый миллион тонн сахарной свёклы 0 В Тамбовской области продолжается сбор урожая – 2020 года, сейчас пора уборки сахарной свеклы.

Погода на следующей неделе порадует тамбовчан солнышком и теплом 0 По информации Гидрометцентра России на следующей неделе жителей Тамбовской области погода порадует солнышком и теплом.

Число умерших превышало число родившихся в 2,2 раза 0 По последним данным Тамбовстата в январе-июле 2020 года в области зарегистрировано 4,3 тыс. новорожденных, это на 199 младенцев (на 4,4%) меньше, чем в январе-июле 2019 года.

За половую связь со школьницей будут судить молодого человека 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который проживает на территории Тамбовской области за половую связь с 15-летней девушкой.

Со следующей недели планируется ужесточить масочный режим 0 По решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции со следующей недели в нашем регионе планируется ужесточить масочный режим.

В Сампурском районе открыли новый мемориальный комплекс 0 Вчера в селе Первомайское Сампурского района открыли новый мемориальный комплекс посвященный солдатам, которые не вернулись с Великой отечественной войны. С полей войны не вернулось более 400 жителей села.

Снова введены ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий 0 Вчера в администрации Тамбовской области было принято решение о введении ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий.

Тамбовская область вошла в ТОП-30 по обращению с ТКО 0 Счётная палата РФ провела масштабную проверку реализации реформы по обращению с твердыми бытовыми отходами.

В Мичуринском районе состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия 0 В Мичуринском районе на турбазе военно-спортивного центра «Патриот» по традиции состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов Афганистана и воспитанников военно-патриотических клубов. Упражнения выполнялись из винтовки и пистолета. По условиям состязаний итоги

Прокурор области взял под контроль «Дело Кривенко» 0 На днях прокурор Тамбовской области Саврун Николай Дионезович провел прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.

В Тамбове начался демонтаж дореволюционного моста 0 В городе Тамбове по ул. Базарная начался демонтаж дореволюционного моста, которому более 100 лет.