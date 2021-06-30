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Владимир Титаренко: «мусорная тема» сильно политизирована
Сегодня, 11:06
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«В Тамбовской области неизвестные напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с подобными заголовками накануне облетели федеральные СМИ. Однако при более внимательном рассмотрении вопроса становится понятно, что он гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд.
Политолог, научный руководитель Института общественных и политических коммуникаций Владимир Титаренко в своем комментарии порталу «Клуб регионов» отмечает, что вопрос, связанный с мусорными полигонами в Тамбовской области, стоит остро, в том числе из-за нежелания властей работать на опережение конфликтов.
По словам Титаренко, «мусорная тема» еще и сильно политизирована и «поиграть на противоречиях хотят различные политические силы». В этой ситуации есть и спор хозяйствующих субъектов.
Пострадавший, который представляется эко-активистом Роман Герасимов учредитель ООО «Технопарк», в собственности которого находится четыре мусорных полигона в Тамбовской области. Все эти полигоны эксплуатируются ООО «КомЭк».
При этом не все местные жители выступают против строительства экотехнопарка «Центральный» кто-то боится огромной свалки рядом с домом, а кто-то хочет рабочих мест.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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