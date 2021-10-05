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Представлен врио главы администрации Тамбовской области
5 октября 2021
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Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.
В своем выступлении Максим Егоров пообещал оправдать доверие главы государства и тамбовчан, обозначил основные приоритеты в совместной работе по улучшению качества жизни и благосостояния людей, развитию потенциала региона.
В прощальном слове Александр Никитин отметил, что Тамбовская область находится сегодня на подъеме, занимает в стране лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей.
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