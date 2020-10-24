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Федеральный инспектор Владимир Пригорнев пообещал повышение уровня жизни тамбовчан

Сегодня, 10:16
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Федеральный инспектор Владимир Пригорнев пообещал повышение уровня жизни тамбовчанСегодня во время видеоконференции с участием полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова был представлен новый главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пригорнев.

Владимир Борисович в своем выступлении отметил, что его деятельность будет направлена на повышение уровня и качества жизни тамбовчан.

Новый представитель Президента доктор медицинских наук. Профессор. Имеет классный чин «Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса».
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