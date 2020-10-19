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Назначен представитель Президента РФ в Тамбовской области
Сегодня, 09:58
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Принято решение назначить Владимира Пригорнева главным федеральным инспектором по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Ранее эту должность занимал Сергей Маркин.
До перевода в Тамбовскую область Владимир Пригорнев был заместителем председателя Правительства Правительства Камчатского края.
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