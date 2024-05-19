В Мичуринске прокуратура взыскала с местной администрации компенсации за нападение бродячей собаки Комментариев: 0



По закону отловом бездомных животных должен заниматься муниципалитет, поэтому прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации.



В прокуратуре объяснили, что в нарушение требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города не выполнила свои обязанности по организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными, что привело к моральному ущербу для ребёнка.



Суд наукограда удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с администрации Мичуринска штраф в размере 20 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней. Решение суда ещё не вступило в законную силу.



Примечательно, что в начале прошлого года власти Мичуринска заключили контракт на отлов безнадзорных животных стоимостью 1,9 млн рублей с ИП Двуреченская Т.И. Однако контракт был расторгнут по соглашению сторон 18 декабря 2023 года.



В результате, из всей суммы власти оплатили только 761,5 тысячи рублей. Кроме того, за «просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)» предпринимательнице была начислена неустойка в размере 7 тысяч рублей. В прокуратуру Мичуринска обратилась местная жительница с жалобой на нападение бездомной собаки на её девятилетнюю дочь. Инцидент произошёл в декабре прошлого года на улице Социалистической. Собака напала на девочку, порвав её куртку. К счастью, ребёнок не пострадал, пострадала только одежда.По закону отловом бездомных животных должен заниматься муниципалитет, поэтому прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации.В прокуратуре объяснили, что в нарушение требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города не выполнила свои обязанности по организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными, что привело к моральному ущербу для ребёнка.Суд наукограда удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с администрации Мичуринска штраф в размере 20 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней. Решение суда ещё не вступило в законную силу.Примечательно, что в начале прошлого года власти Мичуринска заключили контракт на отлов безнадзорных животных стоимостью 1,9 млн рублей с ИП Двуреченская Т.И. Однако контракт был расторгнут по соглашению сторон 18 декабря 2023 года.В результате, из всей суммы власти оплатили только 761,5 тысячи рублей. Кроме того, за «просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)» предпринимательнице была начислена неустойка в размере 7 тысяч рублей.



