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В Мичуринске прокуратура взыскала с местной администрации компенсации за нападение бродячей собаки
19 мая 2024
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В прокуратуру Мичуринска обратилась местная жительница с жалобой на нападение бездомной собаки на её девятилетнюю дочь. Инцидент произошёл в декабре прошлого года на улице Социалистической. Собака напала на девочку, порвав её куртку. К счастью, ребёнок не пострадал, пострадала только одежда.
По закону отловом бездомных животных должен заниматься муниципалитет, поэтому прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации.
В прокуратуре объяснили, что в нарушение требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города не выполнила свои обязанности по организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными, что привело к моральному ущербу для ребёнка.
Суд наукограда удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с администрации Мичуринска штраф в размере 20 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Примечательно, что в начале прошлого года власти Мичуринска заключили контракт на отлов безнадзорных животных стоимостью 1,9 млн рублей с ИП Двуреченская Т.И. Однако контракт был расторгнут по соглашению сторон 18 декабря 2023 года.
В результате, из всей суммы власти оплатили только 761,5 тысячи рублей. Кроме того, за «просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)» предпринимательнице была начислена неустойка в размере 7 тысяч рублей.
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