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По иску прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки
Сегодня, 09:55
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Заместителем прокурора области Эдуардом Гиматовым принято участие в рассмотрении гражданского дела по иску прокуратуры Советского района г. Тамбова о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака.
Ранее, прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку по обращению законного представителя ребенка о нарушении его прав.
Установлено, что в марте 2022 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, около учебного заведения бездомная собака укусила 10-летнего ребенка, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания.
В этой связи прокурор в интересах несовершеннолетнего направил иск в суд о взыскании с администрации города Тамбова в пользу представителя ребенка компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с администрации города полагающуюся компенсацию.
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