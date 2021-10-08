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Собаки продолжают плодиться и терроризировать тамбовчан
В Тамбове остается сложной ситуация с отловом безнадзорных животных, которые создают реальную угрозу для местных жителей.
Горожане жалуются на собак в районах Лётки и Пехотки. В частности, на территории школы №35 Тамбова видели стаю бездомных собак, которая окружила восьмилетнего ребёнка, он смог спастись забравшись на бетонные плиты.
Несмотря на то, что заключен контракт на отлов животных их количество не стало существенном меньше.
Фото: pixabay.com
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В Тамбове остается сложной ситуация с отловом безнадзорных животных, которые создают реальную угрозу для местных жителей.
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