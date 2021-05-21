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Жители Тамбова: «Собаки бросаются на детей»
Вчера, 20:12
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Продолжают поступать жалобы от жителей города Тамбова на бродячих собак, которые представляют опасность для жизни и здоровья местных жителей.
«Собаки бросаются на детей уже не в первый раз! Стая примерно из 10 собак представляет угрозу, невозможно зайти во двор! Сами отбивали детей, идущих со школы», - пишут тамбовчане.
По информации администрации города Тамбова, чтобы организовать отлов животных без владельцев необходимо привести муниципальные правовые акты в соответствие с действующим законодательством.
Фото: pixabay.com
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