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В поселке Новая Ляда появится приют для безнадзорных животных
В связи с ростом жалоб жителей Тамбовской области на бродячих собак принято решение организовать на территории региона несколько приютов для животных, в том числе в поселке Новая Ляда Тамбовского района.
Решается вопрос о строительстве муниципального приюта в Тамбове, всего 15 муниципальных образований заключили контракты на отлов и содержание безнадзорных животных.
Фото: pixabay.com
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