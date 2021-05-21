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Содержание безнадзорных животных обойдется в 243 руб. в день
Сегодня, 11:26
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Управление ветеринарии Тамбовской области утвердило стоимость услуг по содержанию, стерилизации, кремации и т.д. бездомных животных. Например, стоимость ежедневного содержания одного животного в приюте составит 242 рубля 88 копеек, а кремация более 2 тыс. рублей.
Стерилизация бездомных животных обойдётся муниципальным бюджетам в 1745 рублей, умерщвление одного животного оценили в 125 рублей.
Фото: pixabay.com
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