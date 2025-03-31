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» » Суд обязал Минздрав Тамбовской области компенсировать пенсионеру более 200 тысяч рублей за лекарства

Суд обязал Минздрав Тамбовской области компенсировать пенсионеру более 200 тысяч рублей за лекарства

Сегодня, 10:15
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В Тамбовской области завершилось судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Октябрьского района, по делу о компенсации расходов на лекарства для 50-летнего инвалида. Мужчине, который ранее регулярно получал жизненно необходимые препараты по льготе, в декабре 2024 года пришлось самостоятельно приобрести медикаменты из-за их отсутствия в аптечной сети. Общая сумма затрат составила свыше 200 тысяч рублей.

Прокуратура, изучив обстоятельства, подала иск в суд с требованием не только возместить пенсионеру понесённые расходы, но и обязать региональный Минздрав обеспечить его необходимыми препаратами до конца курса лечения. Суд встал на сторону истца, полностью удовлетворив требования. Надзорное ведомство взяло под контроль исполнение решения.

Этот случай вновь обозначил системную проблему с обеспечением льготников лекарственными средствами в регионе. Как ранее заявляли в Министерстве здравоохранения Тамбовской области, причиной перебоев стало то, что не все пациенты были своевременно включены в заявки на поставку препаратов. Однако для людей с хроническими заболеваниями такие задержки становятся угрозой для жизни и здоровья.

Пока власти обещают устранить дефицит, в том числе за счёт новых закупок и пересмотра алгоритма подачи заявок, тамбовчане вынуждены решать проблемы за свой счёт — и через суд.

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