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Прокуратура защитила права ребенка-инвалида на охрану здоровья
Сегодня, 09:59
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В ходе надзорной деятельности прокуратуры Октябрьского района города Тамбова был обнаружен факт необеспечения несовершеннолетней, страдающей заболеванием нервной системы, необходимым лекарственным препаратом.
По решению врачебной комиссии, ответственной за обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан в медицинской организации, лекарственный препарат для ребенка был признан жизненно важным и не подлежащим замене аналогами.
В связи с необеспечением представителем несовершеннолетней законным лекарством в течение двух лет самостоятельно приобреталось необходимое лекарство.
После проведения комплекса надзорных мероприятий прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд с требованием о возмещении матери ребенка-инвалида денежных средств, израсходованных на приобретение лекарственного препарата.
Суд удовлетворил требования прокурора.
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