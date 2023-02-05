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Суд защитил жилищные права многодетной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
Сегодня, 13:47
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Прокуратура г. Мичуринска Тамбовской области провела проверку по обращению матери многодетной семьи, состоящей из 6 человек, о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.
Установлено, что несовершеннолетняя, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, состоит на учете для обеспечения жильем во внеочередном порядке. Вместе с тем органы местного самоуправления длительный период времени не исполняли обязанность в части улучшения жилищных условий семьи.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию г. Мичуринска предоставить на условиях социального найма жилое помещение, пригодное для проживания, с учетом права ребенка-инвалида на дополнительную площадь.
Мичуринский городской суд признал требования прокурора законными и обоснованными.
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