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По иску прокуратуры нерадивая мать лишена родительских прав
Сегодня, 10:21
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Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку по обращению тамбовчанина о необходимости лишения родительских прав его бывшей супруги в отношении их совместной несовершеннолетней дочери.
Установлено, что женщина фактически отказалась от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию десятилетней девочки, которую в соответствии с соглашением о месте жительства ребенка в 2015 году оставила отцу ребенка. Также женщина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней, задолженность составляет более 130 тыс. рублей.
В феврале 2022 года по решению суда женщина была ограничена в родительских правах, однако должных выводов, касающихся воспитания ребенка, не сделала, восстановиться в своих правах не желала.
В целях защиты прав несовершеннолетней прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав нерадивой матери. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
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