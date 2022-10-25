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Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалида
Сегодня, 08:47
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Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.
Установлено, что в многоквартирном доме по ул. Подвойского проживает инвалид I группы. При этом снаружи и внутри дома отсутствуют приспособления (пандус и т.п.) для свободного передвижения инвалида с использованием технических средств.
Обеспечение данных условий относится к полномочиям администрации города.
Основываясь на требованиях законодательства, прокуратура обратилась в суд, отстаивая позицию о необходимости обеспечения устройствами для свободного передвижения снаружи и внутри жилого дома с учетом потребности инвалида.
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