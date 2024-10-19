Цены в Тамбовской области продолжают расти: наиболее заметное подорожание зафиксировано на масло и молочные продукты 0 По данным Тамбовстата, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Тамбовской области составил 100,91%, что означает продолжение тенденции роста цен. С начала года общий прирост цен составил 6,39%.

В городе Кирсанове введён режим ЧС 0 Утром 19 октября в Кирсанове Тамбовской области произошла трагедия — взрыв бытового газа на четвёртом этаже многоквартирного дома. Инцидент случился в 4:55 по адресу: улица Коммунистическая, 29. В результате взрыва часть здания была разрушена, и возник пожар, который удалось локализовать спустя

В Тамбовской области предложили запретить продажу товаров с содержанием сжиженного газа несовершеннолетним 0 Комитет по законодательству Тамбовской областной думы выступил с инициативой введения нового закона, запрещающего продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Под действие запрета попадают такие товары, как газовые зажигалки и баллончики для их заправки. Как

Генерал-майор Иван Попов опроверг обвинения в зависимости от ставок и мошенничестве 0 Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что проведенная экспертиза в рамках его уголовного дела не выявила никаких зависимостей, включая предполагаемую тягу к ставкам на спортивные результаты, о которой заявляла сторона обвинения. Попов утверждает, что экспертиза опровергла

В Кирсанове произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, есть погибшие 0 Сегодня утром в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Коммунистическая, д. 29. Взрыв случился на четвертом этаже здания, вызвав разрушения. На место инцидента оперативно прибыли все экстренные службы. Пожар был локализован к 5:41

Максим Егоров проверил ход капитального ремонта Умётской агроинженерной школы 0 В ходе рабочей поездки глава Тамбовской области Максим Егоров посетил Умётскую агроинженерную школу имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова, чтобы лично проконтролировать реализацию программы капитального ремонта первого корпуса учебного заведения. Ремонтные работы на объекте начались в

Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей 0 Юридический институт Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) отпраздновал своё 30-летие. На юбилейное торжество собрались представители органов власти, силовых структур, почётные юристы и выпускники института, которые оставили значимый след в профессиональной юридической среде

Арбитражный суд отказал Вячеславу Дрокову в восстановлении контроля над предприятием «Уваровохлеб» 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал Вячеславу Дрокову, бывшему акционеру предприятия «Уваровохлеб», в признании недействительной сделки по продаже его долей и восстановлении корпоративного контроля над компанией. Основной причиной отказа стал пропуск срока исковой давности, как указано в

В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости 0 На еженедельном оперативном совещании под руководством Главы Тамбовской области Максима Егорова руководитель регионального управления Росреестра Татьяна Воякина представила планы по проведению кадастровых работ в 2024 году. Комплексные работы охватят 74 кадастровых квартала в Тамбове и Тамбовском

Жители улиц Магистральной и Сабуровской в Тамбове остаются без отопления и горячей воды из-за аварий на сетях 0 Жители многоквартирных домов на улицах Магистральной и Сабуровской в Тамбове жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Хотя тепло было подано во вторник вечером, вскоре его снова отключили вместе с горячей водой. Обслуживающая организация ООО «Тамбов-15», известная также как котельная

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова 0 В Тамбовском гарнизонном военном суде началось слушание уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Оба обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге.

В Тамбове готовятся продать исторический доходный дом на улице Советской за 1 рубль 0 В Тамбове планируется продажа исторического жилого комплекса на улице Советской, 64, напротив завода «Комсомолец». Это дореволюционный доходный дом, который является объектом культурного наследия и представляет собой комплекс зданий с уникальными переходами. Общая площадь постройки превышает тысячу

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 3% за неделю 0 За период с 7 по 13 октября в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 3%. Этот показатель вдвое ниже аналогичного периода прошлого года. Всего за неделю к врачам с признаками ОРВИ обратился 2581 человек, из которых 30% составили взрослые, сообщает региональное управление

В зоне СВО ранение получил бывший замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков 0 Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Игорь Кулаков получил ранение в зоне специальной военной операции, как сообщил его сын Святослав Кулаков.

Преподаватель МГИМО Иван Зуенко представил свою книгу «Китай в эпоху Си Цзиньпина» в Тамбове 0 Молодой китаист и преподаватель МГИМО МИД РФ Иван Зуенко посетил Тамбов по приглашению Державинского университета в рамках «Недели Китая в Тамбове − 2024», приуроченной к 75-летию Китайской Народной Республики и установлению российско-китайских дипломатических отношений.

Жители Тамбовской области все чаще жалуются на отсутствие отопления 0 С 4 по 10 октября Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области зафиксировал и отправил на исполнение в профильные ведомства 1852 сообщения от жителей региона. Вопросы и жалобы поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В этот период наиболее активными стали

Двое детей пострадали в крупном ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области 0 В субботу, 12 октября, на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Авария случилась около полудня на 451-м километре автодороги.

ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но столкнулось с иском о банкротстве 0 Компания ООО «Автодор-Тамбов» выплатила задолженность по заработной плате в размере 4 млн рублей 112 своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Тамбова. Ранее в отношении руководителя компании было вынесено представление, а также возбуждено административное

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на ребёнка в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на маленького ребёнка в Тамбове. Инцидент произошёл на детской площадке во дворе на улице Научной, где малыш играл рядом с мамой. Внезапно на него напала стая бродячих

На консервацию двух фонтанов в Тамбове выделят 3,5 миллиона рублей 0 Городские власти Тамбова планируют выделить почти 3,5 миллиона рублей на сезонную консервацию двух фонтанов. Средства будут использованы для изготовления и установки защитных конструкций, которые помогут сохранить фонтаны в холодное время года. Муниципальная дирекция благоустройства и озеленения