|
Цены в Тамбовской области продолжают расти: наиболее заметное подорожание зафиксировано на масло и молочные продукты
Вчера, 09:09
Комментариев: 0
Версия для печати
По данным Тамбовстата, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Тамбовской области составил 100,91%, что означает продолжение тенденции роста цен. С начала года общий прирост цен составил 6,39%.
В сентябре значительное подорожание коснулось продуктов питания: цены на них выросли на 1,55% за месяц и на 6,44% с начала года. Среди наиболее подорожавших товаров лидируют сливочное масло (+7,2%) и молоко (+4,45%). Также увеличилась стоимость макаронных изделий (+2,86%), рыбы и морепродуктов (+2,26%). В то же время, зафиксировано снижение цен на некоторые продукты: сахар, подсолнечное масло, куриные яйца и мясо кур подешевели.
Изменения коснулись и цен на плодоовощную продукцию. Выросли цены на цитрусовые, такие как апельсины (+15,6%) и лимоны (+5,8%), тогда как сезонное снижение стоимости наблюдалось на традиционные овощи: капусту (-29,5%), морковь (-19,9%), свеклу (-14%), картофель (-12,1%) и лук (-8,4%).
Рост цен затронул также непродовольственные товары. В частности, зубные щетки подорожали на 9,6%, зубная паста — на 8,4%, смартфоны — на 7,5%, телевизоры — на 6,6%, а детские джинсы — на 6,3%.
Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.