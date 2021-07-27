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Двух медиков задержали за подделку сертификатов о вакцинации
Сегодня, 10:13
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Сотрудники полиции установили новые факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса на этот раз в Мичуринске и в Ржаксинском районе. В частности в Мичуринске медик выдал местному жителю сертификат, не сделав ему прививку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных документов).
Аналогичная ситуация возникла в Ржаксинском районе, медработник продал сертификат без фактической вакцинации.
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