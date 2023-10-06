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» » На два года продавца мебели осудили за мошенничество

На два года продавца мебели осудили за мошенничество

Сегодня, 08:35
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В Тамбове было вынесено решение по делу женщины, обвиняемой в совершении двадцати семи случаев мошенничества. Суд признал ее виновной и приговорил к двухлетнему лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По данным судебного расследования, обвиняемая работала в одном из магазинов на Тамбовском Центральном рынке, специализируясь на продаже мебели, и она обманывала своих клиентов. Согласно материалам дела, пострадавшие заказывали у нее мебельные изделия, но она неспеша выполняла свои обязательства, что приводило к серьезным финансовым убыткам для своих клиентов.

Гражданские иски, поданные потерпевшими, были удовлетворены в размере сумм, соответствующей причиненному ущербу. Однако приговор пока не вступил в законную силу.
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