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Бывшая сотрудница водоканала обвиняется по коррупционной статье
Сегодня, 09:10
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В Тамбовской области бывшая сотрудница компании "РКС-Тамбов" стала обвиняемой по части 6 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса РФ в связи с коммерческим подкупом. Сотрудники регионального Управления Федеральной Службы Безопасности (УФСБ) совместно с правоохранительными органами выявили совершение преступлений.
По ходу расследования выяснилось, что в период с 2021 по 2022 год подозреваемая, пользуясь своим служебным положением, оказывала помощь местным предпринимателям. От одного из них она получила 36 тысяч рублей в качестве вознаграждения за оперативное решение вопроса с водоснабжением и канализацией в его офисе на улице Николая Вирты. Другой владелец коммерческой недвижимости на улице Московской выплатил ей 6 тысяч рублей за внеочередную установку прибора учета расхода воды.
Теперь подсудимой грозит лишение свободы до 5 лет. Стоит отметить, что коммерческий подкуп представляет собой форму взятки в частном секторе. Несмотря на серьезность данного преступления, наказание за коммерческий подкуп обычно менее строго, чем за взяточничество, так как оно не подрывает авторитет государственных органов.
Вероятно, бывшую сотрудницу "РКС-Тамбов" осудят условно и/или оштрафуют.
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