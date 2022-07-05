|
Бывшая заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы осуждена за взяточничество
Сегодня, 09:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Следствием и судом установлено, что женщина незаконно получала от предпринимателей денежные средства в качестве взяток за беспрепятственную реализацию ими на территории центрального рынка города Тамбова мясной и молочной продукции, в том числе без прохождения необходимых лабораторных исследований. Следствием собрана доказательственная база, подтверждающая получение ей незаконного денежного вознаграждения в размере более 100 тысяч рублей. Данная коррупционная схема выявлена при участии оперативных сотрудников УМВД России по городу Тамбову.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 3 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.