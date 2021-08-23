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Заведующая ветеринарной лабораторией обвиняется во взяточничестве
Сегодня, 09:44
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Предъявлено обвинение заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» в получении взяток по ст. 290 УК РФ.
Как установлено, заведующая незаконно получала от предпринимателей взятки за беспрепятственное прохождение необходимых исследований продукции либо за разрешение на реализацию мяса без фактического прохождения данных исследований.
В настоящее время выявлено эпизодов по получению взяток на 350 тыс. руб.
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