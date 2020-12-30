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Бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за получение взятки
Вчера, 11:53
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Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора теперь уже бывшему судебному приставу-исполнителю одного из районных отделов судебных приставов регионального УФССП России. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Следствием и судом установлено, что на исполнении у судебного пристава находились сводные производства о взыскании с должника денежных средств на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. В разговоре судебный пристав сообщила должнику о возможности за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей принять решение об окончании исполнительных производств без взыскания всей суммы задолженности. Собрав необходимую сумму, должник перевел денежные средства на счет карты, указанной судебным приставом. Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников регионального УФСБ России.
Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.
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