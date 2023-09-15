Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

» » Дорожника суд признал виновным в даче взятки

Дорожника суд признал виновным в даче взятки

Сегодня, 10:55
Комментариев: 0
Версия для печати
46-летний работник компании, специализирующейся на дорожно-строительных работах, был признан виновным в совершении преступления согласно части 2 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается дачи взятки.

По имеющейся информации, в декабре 2022 года осужденный передал взятку инспектору из департамента государственного технического надзора Тамбовской области. Эта взятка была связана с успешной сдачей экзаменов и выдачей удостоверений тракториста-машиниста сотрудникам строительной компании. Деньги, переданные преступником, были перечислены на счет должностного лица и его родственницы. Это обстоятельство было обнаружено сотрудниками областного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Суд вынес приговор в виде назначения штрафа. В отношении должностного лица, принявшего взятку, также возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на стадии расследования.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

За взятку - штраф

В Пензе сотрудник ГИБДД оштрафован на 400 тысяч рублей за взятку

1 года 6 месяцев за взятку инспектору ДПС

Задержан мужчина, подозреваемый в попытке дать взятку следователю полиции

Сотрудника ритуальной компании заподозрили в даче взятки полицейскому за пр ...

Чтобы избежать уголовной ответственности за грабеж, подозреваемый пытался д ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В поселке Строитель пройдет ярмарка

Сегодня, 11:36
0
В следующую субботу, 23 сентября, в поселке Строитель состоится тематическая универсальная ярмарка "Тамбовская марка" (0+). На мероприятии будет представлена сезонная продукция местных производителей, а также будут доступны товары для заготовок на зиму. Ярмарка будет проходить на площадке перед

Ушёл из жизни экс-глава Кадастровой палаты Тамбовской области

Сегодня, 11:02
0
15 сентября ушел из жизни бывший руководитель Кадастровой палаты в Тамбовской области, Александр Петрович Гончаров. Ему исполнилось 76 лет.

Дорожника суд признал виновным в даче взятки

Сегодня, 10:55
0
46-летний работник компании, специализирующейся на дорожно-строительных работах, был признан виновным в совершении преступления согласно части 2 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается дачи взятки.

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива

Сегодня, 10:45
0
В последние недели наблюдаются изменения на рынке топлива, охватывающие разные регионы. Вначале произошел дефицит бензина, что привело к его исчезновению с рынка, а затем начали расти цены на топливо. В Тамбовской области цена за литр достигла отметки в 65-70 рублей, влияя как на дизельное топливо,

Аграриям компенсируют затраты на обучение специалистов

Вчера, 09:12
0
Сельхозпроизводителям будут возмещены расходы на обучение и стажировку специалистов на общую сумму 4,3 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Эту информацию предоставили в Министерстве сельского хозяйства Тамбовской области.

В Тамбовской области более соцобъектов нуждаются в переходе с угля на газовое отопление

Вчера, 09:07
0
На текущий момент в Тамбовской области существует более ста социальных объектов, таких как школы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые требуют перехода с использования угля на газовое отопление. Эту информацию 15 сентября опубликовало региональное министерство по

СК проводит проверку по факту непроведения ремонта опасного для жизни дома в Тамбове

Вчера, 08:53
0
Следственный комитет проводит проверку по публикации депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова, о том, что жители, проживающие по адресу ул. Октябрьская, 1Б в Тамбове, уже более 10 лет пытаются добиться от "Почты России" ремонта дома, который представляет угрозу для их жизни.

Строительство комплекса «Серебряная долина» идет с отставанием от графика

15 сентября 2023
0
Социальный комплекс "Серебряная долина" представляет собой крупный проект, реализуемый в рамках федеральной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в данном регионе. Строительство этого объекта началось в марте текущего года, и первых посетителей планируется принимать уже в

В Тамбове более 600 горожан оштрафовали за нарушение тишины

15 сентября 2023
0
В Тамбове, сотрудники правоохранительных органов периодически организуют операции в общественных местах, направленные на предотвращение нарушений общественного порядка и покоя в ночное время.

В Тамбовской области продолжается обновление сельхозтехники

15 сентября 2023
0
В Тамбовской области на данный момент на пике уборочной сезонной кампании, и важное значение приобретает использование сельскохозяйственной техники. По информации, представленной региональным Министерством сельского хозяйства, уровень готовности уборочной техники считается на высоком уровне.

Обвиняемый Берстенёв не является в суд из-за «болезни», но посещает городские мероприятия

15 сентября 2023
0
Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».

В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча

15 сентября 2023
0
17 сентября в Тамбове временно будет ограничено движение автотранспорта возле стадиона "Спартак". По информации, предоставленной городской администрацией, ограничения вступят в силу в 15:00 и будут действовать до завершения футбольного матча.

В Тамбовской области могут появиться семейные предприятия

15 сентября 2023
0
По информации, полученной от временного исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития Тамбовской области, Алексея Власова, на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы, рассматривается

Cвыше 6 тысяч тамбовчан получили государственную соцпомощь

14 сентября 2023
0
С начала текущего года в Тамбовской области более шести тысяч граждан обратились за социальной поддержкой. Для получения этой помощи необходимо подать заявление в местном местожительстве, как сообщили представители регионального Министерства социальной защиты и семейной политики.

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

14 сентября 2023
0
В селе Осино-Гай Гавриловского округа возле памятника Зое Космодемьянской состоялось спецгашение почтового конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия Героя Советского Союза.

В Мичуринске выявлены искажения в декларациях о доходах чиновников

14 сентября 2023
0
Прокуратура города Мичуринска завершила новую проверку соблюдения антикоррупционных норм и точности предоставленных муниципальными служителями данных о доходах, расходах, имуществе и финансовых обязательствах.

Прокуратура разбирается в причинах массового замора рыбы в Тамбовской области

14 сентября 2023
0
Прокуратурой Жердевского муниципального округа Тамбовской области проводится проверка в связи с массовой гибелью рыбы в реке Ящерка, расположенной близ деревни Рыбкино.

100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской

13 сентября 2023
0
Сегодня отмечается столетие со дня рождения известной советской героини Зои Космодемьянской, которой вечно 18 лет, а память о ее подвиге бессмертна. Ее имя и подвиг были хорошо известны каждому школьнику в СССР, и сегодня мы по-прежнему уделяем внимание сохранению ее наследия, чтобы нынешнее

В Тамбове планируют собирать белорусские тракторы

13 сентября 2023
0
Предприятие "Титан" из Тамбова и белорусская компания "Гомсельмаш" объединяют усилия в создании совместного производства зерноуборочных комбайнов, что приведет к созданию 110 новых рабочих мест. Первые 10 комбайнов ожидается выпустить из сборочного цеха в текущем году.

Прокуратура выявила отсутствие маневренного жилого фонда в ряде муниципалитетов

13 сентября 2023
0
Прокуратура Тамбовского района завершила проверку в отношении выполнения прав жителей аварийных домов органами местного самоуправления и выявила серьезные нарушения.

Тамбовская делегация приняла участие в бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия−Китай» в Казани

12 сентября 2023
0
В Казани в рамках реализации соглашений на самом высоком уровне между Российской Федерацией и Китаем о всестороннем стратегическом партнерстве состоялся первый международный бизнес-форум под названием "РОСТКИ. Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество". В мероприятии приняли участие
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги