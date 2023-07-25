В Тамбове на две недели перекроют участок улицы К. Маркса 0 С 31 июля по 13 августа в областном центре будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Державинской до Интернациональной. Причина этого - проведение капитального ремонта оборудования тепловой камеры, расположенной в районе Пушкинской библиотеки.

В продукции ОАО «Токаревская птицефабрика», которая была поставлена в школу, обнаружили сальмонеллу 0 В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа 0 "РКС-Тамбов" недавно опубликовала новые сроки завершения ремонта канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, который продолжался полгода, вызывая недовольство жителей города из-за постоянного шума дизельных насосов и запахов.

Городские власти до настоящего момента не определили статус Пригородного леса 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном лесном контроле. Депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о статусе Пригородного леса и состоянии леса в посёлке Тригуляй.

В Тамбовской области торжественно вручили дипломы студентам «Школы фермера» Россельхозбанка 0 25 июля в Тамбовской области состоялся выпускной 38 слушателей третьего этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. С завершением обучения фермеров поздравили представители Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, Мичуринского ГАУ,

В Тамбове выявлен факт некачественного капремонта многоквартирных домов 0 В Тамбове прокуратурой была проведена проверка, основанная на обращениях местных жителей, которые сообщали о нарушениях в ходе капитального ремонта дома, расположенного на улице Интернациональной, 92.

В Тамбовской области создадут комплекс беспилотных авиационных систем 0 На совещании в Правительстве Тамбовской области обсуждалось возможное создание в регионе научно-производственного комплекса для разработки беспилотных авиационных систем (БАС). Данное решение было подкреплено трёхсторонним соглашением о сотрудничестве между региональным Правительством, АО «Концерн

Администрация Тамбова взяла в кредит более 800 млн рублей 0 Администрация Тамбова получит займ в размере 815,4 миллиона рублей от Сбербанка. Это результат четырёх электронных аукционов, которые состоялись 20 июля. Сбербанк России стал единственным участником и победителем этих торгов. Данные средства нужны областному центру на погашение текущих долговых

Участникам СВО хотят бесплатно предоставят земельные участки 0 На заседании комитета по аграрным вопросам депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в регзакон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области. Этот законопроект был разработан в рамках распоряжения президента Российской Федерации, направленного на обеспечение дополнительной

В Тамбове состоялся образовательный форум местного самоуправления 0 В рамках всероссийского проекта «Знание.Государство» в регионе впервые состоялся образовательный форум местного самоуправления. Мероприятие прошло на площадке Правительства области и собрало специалистов всероссийского и мирового уровня в качестве спикеров.

Руководство водоканала обвинило депутата, который поднял проблему в «предвыборном чёсе» 0 После встречи Артёма Александрова с жильцами домов по улице Подвойского, которые уже не первый месяц страдают от запаха нечистот из-за продолжающегося ремонта коллектора, руководство компании-концессионера высказало свою точку зрения о возникшей проблеме в комментариях под постом в телеграм-канале

В Моршанском округе выявлен второй случай бешенства 0 В июле текущего года в Моршанском округе был зафиксирован второй случай бешенства. Этот опасный диагноз был поставлен у собаки в селе Крюково.

В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж» 0 IV открытый летний фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+) пройдет в селе Дубовом 19 августа. Организаторы гастрономического мероприятия подготовили обновленную развлекательную и культурную программу.

Тамбовчанин зарезал друга своей знакомой на парковке 0 Согласно информации от регионального следственного управления, на парковке, расположенной на улице Бастионной, обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. В результате произошедшего было начато уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Тамбовский ФК «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне 0 В субботу, 22 июля, состоялся дебютный матч первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». На стадионе «Янтарь» в столице, футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл противостояние с московской командой «Строгино».

В Петровском округе машина переехала подростка 0 На территории Петровского муниципального округа произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате происшествия водитель автомобиля марки "Hyundai" наехал на 16-летнего подростка, который несчастливо оказался на проезжей части дороги. Согласно показаниям водителя, находившегося в условиях

По детскому телефону доверия поступило более 2,7 тысячи звонков 0 Более 2,7 тысячи звонков были получены по детскому телефону доверия от жителей региона, согласно данным министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Отмечается, что большая часть звонков поступила от детей и подростков.

После ремонта в Тамбове заливает очередной двор 0 В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.

Назначен новый директор ОАО «Тамбовский хлебозавод» 0 Из данных ЕГРЮЛ стало известно, что Генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод» назначен Вячеслав Кантуганов, который заменил на этой должности Дамира Сабирова, работавшего с июня 2018 года до 16 июля 2023 года.

Суд отказался смягчать убийце наказание 0 В соответствии с позицией прокуратуры, суд отклонил просьбу осужденного о замене оставшейся части наказания на более мягкий вид наказания. 49-летний осужденный был осужден Липецким областным судом в 2001 году на 24 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима за совершение особо