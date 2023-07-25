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В продукции ОАО «Токаревская птицефабрика», которая была поставлена в школу, обнаружили сальмонеллу
В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.
В связи с тем, чтобы предотвратить поставку продукции, не соответствующей законодательству, на внешние рынки, Россельхознадзор временно ограничил отгрузку комбикормов от АО "Хлеб Кубани" (расположенного в Краснодарском крае) из-за повторного обнаружения ГМ-компонентов. Также была приостановлена отгрузка субпродуктов цыпленка-бройлера от ОАО "Токаревская птицефабрика" из-за повторного обнаружения кокцидиостатиков и патогенных микроорганизмов.
В тушках цыпленка также были обнаружены бактерии рода Salmonella. Пробы для исследования были взяты в одной из средних школ Костромской области.
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В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.
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