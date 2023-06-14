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За 50 млн рублей ОАО «Токаревская птицефабрика» продает Инжавинский санаторий

Сегодня, 09:43
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За 50 млн рублей ОАО «Токаревская птицефабрика» продает Инжавинский санаторийНа этой неделе, на платформе «Авито» появилось объявление о продаже активов ОАО «Токаревская птицефабрика», включая ранее функционировавший Инжавинский санаторий, по цене 50 миллионов рублей.

«Продаваемое имущество располагается в Инжавинском районе Тамбовской области и ранее представляло собой базу для оказания санаторно-оздоровительных услуг. Объекты находятся в живописном месте, на берегу реки Вороны. Окружены лесом государственного заповедника «Воронинский», - говорится в объявлении.

Ранее санаторий мог принимать до 900 человек за смену и занимался лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения. В его распоряжении находилось более 60 видов медицинского оборудования, водолечебница, плавательный бассейн с каскадным душем и кабинеты ЛФК с тренажерными залами.

В 2019 году ОАО «Токаревская птицефабрика» приобрела активы ООО «Санаторий Инжавинский» на аукционе, проведенном в рамках процедуры банкротства, за сумму 37 миллионов рублей. Власти надеялись, что фабрика восстановит санаторий.

В настоящее время санаторий не работает.
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