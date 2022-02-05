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» » МУП «Бокинское 1» в стадии банкротства

МУП «Бокинское 1» в стадии банкротства

Сегодня, 09:49
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МУП «Бокинское 1» в стадии банкротства Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом МУП «Бокинское 1» (предприятие занимается водоснабжением в одноименном селе в Тамбовском районе), в отношении предприятия введено наблюдение.

Основной кредитор «Тамбовская энергосбытовая компания», сумма долга превышает 1 млн рублей.

Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
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МУП «Бокинское 1» в стадии банкротства

Сегодня, 09:49
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Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом МУП «Бокинское 1» (предприятие занимается водоснабжением в одноименном селе в Тамбовском районе), в отношении предприятия введено наблюдение.

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Будут ли переводить студентов на «дистанционку»?

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города Тамбова.
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