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40 млн рублей получит Тамбовская область на развитие туризма
Из 11,4 млрд рублей, которые выделило Правительство РФ на развитие туризма в стране Тамбовская область получит почти 41 млн рублей. С приходом нового руководителя в регион предпринимаются попытки по развитию туристической отрасли. — Сегодня особенно важно развивать внутренний туризм, рассказывать людям о возможностях путешествий по стране и внутри региона. Это воспитывает любовь к малой Родине и формирует краеведческие знания у жителей области, —
считает Глава Тамбовской области Максим Егоров.
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Из 11,4 млрд рублей, которые выделило Правительство РФ на развитие туризма в стране Тамбовская область получит почти 41 млн рублей. С приходом нового руководителя в регион предпринимаются попытки по развитию туристической отрасли.
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