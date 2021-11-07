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В Тамбовской области выдано 227 разрешений на работу такси
Сегодня, 08:49
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Государственную услугу по выдаче и переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также по выдаче дубликата разрешения оказывает управление автомобильных дорог и транспорта области. В ведомстве отмечают, что в 2021 году большинство предпринимателей оформляют или переоформляют необходимые документы через интернет. Более 75 процентов разрешений получены через портал госуслуг.
Оформить документы можно несколькими удобными способами. Во-первых, обратиться в МФЦ. Во-вторых, подать документы через региональный портал госуслуг — http://www.gosuslugi68.ru. А с августа этого года открылась возможность подачи заявления и на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru/600129). Именно федеральный и региональный порталы чаще всего используют предприниматели для оформления или переоформления разрешений на работу такси. Тем более, сделать это можно всего в пару кликов. Достаточно зайти на ресурс под своей учетной записью, нажать кнопку «Получить услугу» и следовать инструкциям.
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