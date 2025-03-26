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В Тамбове осудили бывшего чиновника за подлог при приёмке жилья для сирот
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему сотруднику регионального управления градостроительства и архитектуры по делу о служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, экс-чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ и приговорён к двум годам условного лишения свободы условно с испытательным сроком такого же срока. Ему также запрещено занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.
Суд установил, что с декабря 2021 года по июнь 2022 года фигурант, будучи членом комиссии по приёмке жилых помещений для детей-сирот, подписал пять заведомо ложных актов, подтверждающих соответствие квартир установленным требованиям. На деле помещения не отвечали техническим и санитарным нормам, что стало причиной отказа других членов комиссии от подписания актов.
Несмотря на выявленные нарушения, жильё общей стоимостью свыше 6 миллионов рублей было принято и оплачено из средств бюджета. Кроме того, в ходе следствия установлено, что после оформления фиктивных актов чиновник получил денежное вознаграждение от одного из продавцов квартир.
Ранее в рамках этого же уголовного дела был осуждён гендиректор ООО «Тамбовский мясной двор» Бадр Алоян — его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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