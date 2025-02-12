Бывший глава «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышение полномочий Комментариев: 0



Как установило следствие, в декабре 2020 года Попов подписал дополнительное соглашение к контракту на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Стоимость проекта составляла более 1,4 млрд рублей, однако новый документ предусматривал авансовый платёж в размере 140,5 млн рублей, чего изначальный договор не допускал. При этом реальных работ на объекте так и не началось.



После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Изначально Попову вменяли растрату в особо крупном размере, но позже обвинение переквалифицировали на превышение полномочий. Подрядная организация, получившая аванс, впоследствии вернула средства в бюджет области.



Это не первый случай привлечения к ответственности бывших руководителей «Тамбовавтодора». В сентябре прошлого года суд вынес приговор экс-заместителю директора учреждения Олегу Назарову, который также был признан виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в 2023 году он дал указание подчинённым подготовить фиктивные документы для отмены результатов пяти конкурсов на ремонт дорог общей стоимостью 4 млрд рублей. Это позволило заинтересованным компаниям, не допущенным к тендеру, обойти конкуренцию. Назарову назначили три с половиной года условного лишения свободы.



Таким образом, суд признал факты нарушений в работе «Тамбовавтодора», но оба высокопоставленных чиновника избежали реального срока заключения.



Фото: прокуратура Тамбовской области Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор Дмитрию Попову, ранее возглавлявшему областное учреждение «Тамбовавтодор». Он признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение года.Как установило следствие, в декабре 2020 года Попов подписал дополнительное соглашение к контракту на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Стоимость проекта составляла более 1,4 млрд рублей, однако новый документ предусматривал авансовый платёж в размере 140,5 млн рублей, чего изначальный договор не допускал. При этом реальных работ на объекте так и не началось.После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Изначально Попову вменяли растрату в особо крупном размере, но позже обвинение переквалифицировали на превышение полномочий. Подрядная организация, получившая аванс, впоследствии вернула средства в бюджет области.Это не первый случай привлечения к ответственности бывших руководителей «Тамбовавтодора». В сентябре прошлого года суд вынес приговор экс-заместителю директора учреждения Олегу Назарову, который также был признан виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в 2023 году он дал указание подчинённым подготовить фиктивные документы для отмены результатов пяти конкурсов на ремонт дорог общей стоимостью 4 млрд рублей. Это позволило заинтересованным компаниям, не допущенным к тендеру, обойти конкуренцию. Назарову назначили три с половиной года условного лишения свободы.Таким образом, суд признал факты нарушений в работе «Тамбовавтодора», но оба высокопоставленных чиновника избежали реального срока заключения.Фото: прокуратура Тамбовской области



