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В Тамбове осудили экс-заместителя декана ВГУИТ за получение взяток
Сегодня, 12:31
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Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя декана факультета местного представительства Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). По информации прокуратуры Тамбовской области, он признан виновным в 46 эпизодах получения взяток в значительном и крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).
Как сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на свои источники, речь идёт об Александре Соколове.
Следствие установило, что с июля 2018 по январь 2023 года он, действуя в составе организованной группы вместе с деканом факультета и руководителем представительства ВГУИТ, получил от студентов взятки на сумму более 6 миллионов рублей. За денежное вознаграждение, варьирующееся от 20 до 315 тысяч рублей, обвиняемый и его сообщники оформляли документы о приёме граждан в университет, позволяли сдавать экзамены без проверки знаний и освобождали от посещения занятий.
Несмотря на представленные доказательства, бывший заместитель декана не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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