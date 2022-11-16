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Бывшего сотрудника колонии осудили за получение взяток
В Моршанске бывшего работника исправительной колонии 5 осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток. Доказательства, собранные Моршанским отделом СУ СКР по Тамбовской области, признаны достаточными.
Следствие установило, что в марте этого года фигурант за деньги проносил заключённым телефоны. На этом поприще он получил около 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Деньги переводилось на банковскую карту родственницы сотрудника. За свои незаконные действия тому назначили наказание в виде лишения свободы на три года условно.
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