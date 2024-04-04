|
|
Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье
Бывший сотрудник департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.
Собранные следственным управлением доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику регионального департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора. Мужчина признан виновным в получении взятки (частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Следствием и судом было установлено и доказано, что в 2021 году фигурант получил незаконное денежное вознаграждение за оказание помощи в сдаче квалификационного экзамена 8 гражданами на право управления самоходными машинами, не учитывая допущенные ими ошибки при сдаче, и выдав им удостоверения тракториста-машиниста.
Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок в 2 года и конфискацией суммы взятки в пользу государства.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В последних числах апреля планируется открытие новой поликлиники в северной части Тамбова. Общая площадь семиэтажного здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Адрес новой поликлиники: Тамбов, улица Запрудная, 59а.
Уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок) возбуждено в отношении сотрудницы больницы № 2 города Мичуринска на основе материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
Бывший сотрудник департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.
Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Андрей Колпаков предоставил медикаменты и упаковки сухого душа участникам специальной военной операции. Об этой необходимости гуманитарного груза Андрею Колпакову рассказали матери тамбовских бойцов в ходе личного приема.
Тамбовчане обратили внимание, что вместе со снегом растаял не только асфальт, что уже стало обычным делом для Тамбова, но и бетонные урны и основания лавочек в недавно благоустроенной части бульвара Энтузиастов на участке между улицами Карла Маркса и Мичуринской.
В селе Нижнее Чуево Мучкапского муниципального округа Тамбовской области произошёл пожар: на улице Титаева вспыхнула сухая трава, о чём сообщил дознаватель Территориального отдела внутренних дел и противопожарной безопасности Мучкапского района Владимир Дружин сайту местной газеты «Мучкапские
Жители Тамбова обратили внимание на изменение цвета реки Студенец. Сообщается, что в районе дома № 130 по улице Мичуринской в реку попадают ливневые стоки, окрашенные в яркий зелёный цвет.
Исполнение судебного решения о сносе детского городка «Лукоморье», расположенного на улице Набережная в Тамбове, временно приостановлено. Такое решение было принято Арбитражным судом Центрального округа в ответ на ходатайство ООО «Стинэк». Компания обратилась с кассационной жалобой на решение
2 апреля региональное управление Роспотребнадзора отмечает снижение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Тамбовской области.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже 25 лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. Мы регулярно проводим встречи ветеранов боевых действий со школьниками и студентами, так как
Не прошло и двух лет с момента последнего ремонта, как лестница к парку Дружбы в очередной раз напомнила о своей недолговечности, - сообщает «Блокнот Тамбов».
Компания «Авиационная промышленность», известная как «Авиапром», с Московского административного округа, обратилась с запросом о пересмотре результатов электронного конкурса на поставку и установку оборудования для завершения реконструкции Тамбовской филармонии. Начальная цена конкурса составляла
В Тамбовском государственном академическом драматическом театре состоялась церемония награждения лауреатов премии «Общественное признание — 2023».
В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и
Популярный маршрут фирменного поезда №31/32, следующего из Тамбова в Москву и обратно, сохранит свою ежедневную частоту. Согласно новому графику, отправление из Тамбова намечено на 21:20, с прибытием на Павелецкий вокзал в Москве в 6:28 утра. Обратный маршрут из столицы начнется в 22:00, а прибытие
Тамбовстат опубликовал данные о естественном движении населения в январе 2024 года. В этом месяце в Тамбовской области появилось на свет 500 новорожденных, что на 18 младенцев (3,4%) меньше, чем в январе 2023 года. Одновременно смертность в регионе выросла почти на 13%, достигнув числа в 1,5 тысячи
Глава региона Максим Егоров провел совещание областной антитеррористической комиссии, на котором были обсуждены вопросы повышения безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.
Проектная документация на сохранение архитектурного памятника «Ансамбль усадьбы купца Аносова» на улице Советской, 66 в Тамбове была утверждена Региональным департаментом по государственной охране культурного наследия. Также внесены изменения в предыдущую документацию о ремонтных работах.
На тридцать девятом заседании Тамбовской областной Думы, состоявшемся сегодня, 29 марта, было принято решение о переизбрании Владимира Репина на должность Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.
Город Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности в погоне за быстрым заполнением бюджета, постепенно теряя свою неповторимую идентичность. Такое мнение высказал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который получил обращение жителей города
Согласно информации, предоставленной пресс-службой областного УФСБ, житель Тамбовской области - должностное лицо, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разглашении государственной тайны. В результате проведённых расследований установлено, что подозреваемый, занимающий должность начальника