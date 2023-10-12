|
|
Предпринимателя обвинили в присвоении бюджетные деньги на покупку квартир для детей-сирот
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительный акт в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств из бюджета. Эту информацию распространила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный директор ООО "Тамбовский мясной двор" Бадр Алоян предстанет перед суд по обвинениям в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и попытке совершения такого преступления (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно следствию в 2022 году обвиняемый похитил более 3,2 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для приобретения жилья для детей-сирот. Полиция считает, что он передал заказчику две квартиры, которые не соответствовали техническим требованиям государственных контрактов. Кроме того, по данным полиции, предприниматель попытался совершить подобное хищение еще в отношении шести квартир на сумму 12,6 миллиона рублей, однако этот план не удался, так как государственные контракты были расторгнуты.
После предоставления копии акта обвинения дело будет передано на рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
ООО "Волгабас Групп" из города Владимир получило контракт на поставку 12 автобусов с газовыми двигателями для города Тамбова. Эта компания стала единственным участником аукциона и не снизила начальную цену контракта, которая составляла 173,9 миллиона рублей. Сообщение об этом было опубликовано на
Министерство культуры Тамбовской области объявило о завершении сезона музыкальных вечеров у здания филармонии. Ранее, с середины августа, каждую пятницу, субботу и воскресенье, местные и гости города собирались у филармонии, чтобы насладиться музыкой. Во время этих встреч, горожане получили
Филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" в Тамбовской области открыл новое место для физической и психологической реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Это современное учреждение находится в центре Тамбова, по адресу улица Базарная, дом 104.
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительный акт в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств из бюджета. Эту информацию распространила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный директор ООО "Тамбовский мясной двор" Бадр Алоян предстанет перед суд по обвинениям
Прокуратура Тамбовской области объявила, что было утверждено обвинительное заключение в рамках уголовного дела, связанного с нарушением должностных обязанностей при предоставлении земельных участков в аренду (согласно части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Обвинение направлено
Современная история кует новых героев. Вчерашние мальчишки встали на защиту страны и своего народа, что бы наша жизнь текла мирно и спокойно. Но за чистое небо над головой нам приходится платить немалую цену – на передовой ежедневно гибнут наши бойцы. ММО ТО ООО «РСВА» считает своим долгом
В городе Тамбов, на вчерашний вечер теплоноситель был подан в 717 многоквартирных домов. Это составляет 40% от общего жилого фонда городского округа Тамбов, который получает тепло из центральных систем теплоснабжения. После доставки теплоносителя до дома, ответственность за дальнейшее обеспечение
В городе Тамбов прошла традиционная двадцать третья по счету областная программа, посвященная профессиональному мастерству водителей автотранспорта. Мероприятие было приурочено к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который традиционно отмечается в последнее
В рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура Ленинского района города Тамбова выявила нарушение обязанности размещения ответа на обращение жителя, связанного с управлением общим имуществом в многоквартирном доме в ГИС ЖКХ.
Недавно в Инжавинском округе проходили публичные обсуждения по проекту ОАО «Токарёвская птицефабрика», который представлял собой новую технологию утилизации куриного помета с последующим получением органического удобрения на территории округа, - сообщает издания «Региональные известия».
В ТГУ внедряется инициатива, направленная на повышение квалификации психологов из Луганской и Донецкой Народных Республик. Это часть реализации федерального проекта "Создание системы психологической поддержки населения".
Тамбовская область присоединилась к национальной инициативе под названием "Неделя без турникетов", призванной ознакомить школьников и студентов с работой промышленных предприятий.
Хоккеист Александр Овечкин дал свою оценку муралу, нарисованному на одном из многоэтажных зданий в Тамбове, на котором изображены он сам и его тренер Зинэтула Билялетдинов. Спортсмен записал видео, в котором передал слова благодарности за это художественное произведение.
Администрация Тамбова объявила аукцион на комплексное развитие территории в размере 2,2 гектаров, находящейся недалеко от поселка Строитель, который недавно был включен в состав города. Согласно аукционной документации, договор планируется заключить на десять лет до 31 декабря 2033 года.
После трагической гибели водителя экскаватора во время сноса здания в Тамбове начато уголовное расследование.
На еженедельной планерке глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых назначениях в руководстве. Теперь Алла Албегова занимает пост министра экологии и природных ресурсов региона, и больше не является исполняющей обязанности министра. Таким образом, она теперь официально возглавляет
С начала отопительного сезона в Тамбовской области тепло пришло в 406 социальных объектов. Ежедневно запускается теплоноситель в различных частях региона. Например, в Пичаевском, Мордовском, Моршанском и Петровском муниципальных округах были подключены все социальные учреждения к отоплению.
Жители Тамбовской области могут получить бесплатные юридические консультации. С начала текущего года более 9 976 человек обратились за помощью к юристам. В Тамбовской области действует 13 стационарных пунктов, где можно получить юридическую помощь. Они расположены в различных городах и районах,
Недавно в издании «ПРАВО68» появилась статья, в которой рассказывается о недовольстве жителей села Красивки Инжавинского округа Тамбовской области. Главной темой статьи стало закрытие местного почтового отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей. Эта новость была широко охвачена
События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская
В городе Тамбове в последние сутки наблюдается сильный ветер, который привел к участию случаев падения деревьев и веток. Ситуация оказала наибольшее воздействие на Ахлябиновскую рощу, где находится значительное количество старых деревьев.