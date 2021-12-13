Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи

В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный»

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

«Родинцы» отказались от прямых выборов

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки

ООО «КомЭк» осуществляет деятельность с грубым нарушением закона

Депутаты согласовали заметное повышение тарифов

В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи

Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19

» » «Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение

«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение

Сегодня, 09:17
Комментариев: 0
Версия для печати
«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинениеСледственные органы предъявили обвинение бывшему депутату тамбовской гордумы, почётному гражданину Тамбову и экс-руководителю ООО «Элитстрой» Геннадию Берстенёву по ст. 201 УК РФ, - сообщают обманутые дольщики. Ранее Берстенёв стал фигурантом уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями».

В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46. Уголовное дело возбуждено в отношении лица, выполняющего управленческие функции в ЗАО «Элитстрой».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Возбуждено уголовное дело по недострою по ул. Коммунальная, 46

Тамбовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отн ...

Скандального застройщика «Элитстрой» банкротят

Бывший глава сельсовета подозревается в злоупотреблении должностными полном ...

По делу об угрозе убийством судье, предъявлено обвинение

Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение

Сегодня, 09:17
0
Следственные органы предъявили обвинение бывшему депутату тамбовской гордумы, почётному гражданину Тамбову и экс-руководителю ООО «Элитстрой» Геннадию Берстенёву по ст. 201 УК РФ, - сообщают обманутые дольщики. Ранее Берстенёв стал фигурантом уголовных дел по статьям «Мошенничество» и

Многоэтажку терроризуют соседские тараканы

Сегодня, 09:06
0
Жители девятиэтажного дома № 65Б по ул. Полынковская пожаловались губернатору на тараканов в своих квартирах. До этого жильцы писали в управляющую компанию и другие инстанции, но проблема не решалась.

Депутатом от ЛДПР стал Денис Дубовицкий

Вчера, 10:38
0
Депутатский мандат ЛДПР после отставки Александра Шерина достался Денису Дубовицкому.

Директор дорожной фирмы не уплатил налогов на 75 млн руб.

Вчера, 10:32
0
В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего гендиректора фирмы по строительству дорог и автомагистралей, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму 75 млн руб.

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

Вчера, 10:20
0
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение о наделении Михаила Белоусова полномочиями сенатора РФ от администрации Тамбовской области.

С экс-директора табачки хотят взыскать 1,2 млрд. руб.

13 декабря 2021
0
УФНС России по Тамбовской области направило в Арбитражный суд Тамбовской области заявления о признании бывшего директора «Моршанской табачной фабрики» Метальникова Андрея Викторовича несостоятельным (банкротом). Сумма долга составляет 1 199 074 626 руб.

В Тамбове на площади В. Ленина разобрали елку, чтобы привезти новую

13 декабря 2021
0
На главной площади областного центра В. Ленина демонтировали новогоднюю ёлку, которую начали собирать несколькими днями ранее. По информации администрации города Тамбова было принято решение изменить концепция новогоднего украшения города.

На Челнавском водохранилище мужчина провалился под лед

13 декабря 2021
0
Недалеко от населённого пункта Госпитомник на Челнавском водохранилище произошел несчастный случай. Мужчина провалился под лед, тело погибшего извлечено из воды силами спасательной станции Тамбова пожарно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра.

Жильцы дома на Коммунальной, 22: «Мы ни в живых, ни в мёртвых»

12 декабря 2021
0
В доме № 22 по ул. Коммунальная сложилась непростая ситуация. Дом находится в предаварийном состоянии, но власти не спешат помогать жильцам дома, в котором десятилетиями течет крыша, обваливается фундамент, удобства во многих квартирах на улицах, в том числе отсутствует водоснабжение.

Дом по ул. Подвойского возводят с нарушениями

11 декабря 2021
0
Как и заявляли местные жители проблемный дом по ул. Подвойского в городе Тамбове возводят с нарушениями. В частности использование башенного крана, который находился на стройплощадке, не подтверждено Актом пуска подъёмного сооружения в работу Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

В Тамбове сорваны сроки ремонта сквер 50-летия Победы

11 декабря 2021
0
Общественники и депутаты бьют тревогу – сорваны сроки реализации контракта по ремонту сквера 50-летия Победы, который находится севере Тамбова. Работы должны были завершить еще 20 октября. Об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по итогам инспектирования хода выполнения

Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия»

11 декабря 2021
0
10 декабря, состоялась XXXIII Конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Максим Жалнин сложил полномочия депутата

10 декабря 2021
0
Депутат Тамбовской городской Думы, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал 10 декабря.

Прокуратура потребовала соблюдения порядка проведения конкурса на главу Тамбова

9 декабря 2021
0
Прокуратура Тамбовской области внесла представление руководству Тамбовской городской Думы из-за непроведения в установленный срок конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова. Нарушение законодательства было выявлено по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской

В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор»

9 декабря 2021
0
На днях с новыми участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в управлении здравоохранения Тамбовской области были подписаны соответствующие соглашения.

Умер предприниматель Андрей Ценин

9 декабря 2021
0
После продолжительной болезни ушел из жизни бывший депутат Тамбовской областной Думы, предприниматель из Рассказово Андрей Ценин. В советское время работам на производственном кожевенном объединении.

Срывается программа по реконструкции водопровода по ул. Коммунальная

8 декабря 2021
0
До настоящего времени ООО «РКС — Тамбов» вместе с подрядной организацией не могут завершить работы по ремонту водопровода по ул. Коммунальная. Сейчас на Коммунальной продолжают менять проблемные участки коммуникаций и устанавливать современные полиэтиленовые трубы.

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

8 декабря 2021
0
Вчера на северной площади в Тамбове рядом с АЗС «Роснефть» по ул. Мичуринская загорелся припаркованный автомобиль «Инфинити». Далее пламя перекинулось на другие машины.

В Котовске избран главой города Алексей Плахотников

7 декабря 2021
0
Вчера состоялся конкурсный отбор и избрание главы города Котовска. В конкурсе участвовало несколько претендентов действующий руководитель города Алексей Плахотников, его заместитель Дмитрий Галцынов и председатель котовского Горсовета Александр Кочетков.

Прокуратура потребовала устранить нарушения при реализации питьевой воды населению

6 декабря 2021
0
Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота питьевой воды, реализуемой посредством автоматов.

Полмиллиона рублей компенсация морального вреда за избиение

6 декабря 2021
0
Житель Тамбовской области заплатил полмиллиона рублей морального вреда за избиение. Чтобы это произошло, судебные приставы применили к мужчине принудительные меры взыскания задолженности.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги