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«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение
Сегодня, 09:17
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Следственные органы предъявили обвинение бывшему депутату тамбовской гордумы, почётному гражданину Тамбову и экс-руководителю ООО «Элитстрой» Геннадию Берстенёву по ст. 201 УК РФ, - сообщают обманутые дольщики. Ранее Берстенёв стал фигурантом уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями».
В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46. Уголовное дело возбуждено в отношении лица, выполняющего управленческие функции в ЗАО «Элитстрой».
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