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Возбуждено уголовное дело по недострою по ул. Коммунальная, 46
Вчера, 14:11
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В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица, выполняющего управленческие функции в ЗАО «Элитстрой». На тот момент руководителем общества был бывший депутат Тамбовской городской Думы Геннадий Берстенев.
Напомним, строительство многоэтажного дома на улице Коммунальной, 46 началось в 2014 году, объект должны были сдать в апреле 2017 года.
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