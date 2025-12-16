Недострой с долгой памятью: дом на Коммунальной в Тамбове выставят на торги в 2026 году Комментариев: 0



По словам министра, после выплаты компенсаций обманутым дольщикам объект перешёл в собственность Фонда развития территорий и сейчас готовится к реализации. «Согласно данным фонда, продажа объекта через торги запланирована на второй квартал 2026 года. По итогам торгов станет понятно, кто станет новым собственником и в каком формате будет принято решение по дальнейшему использованию этого дома», — отметила Левченко.



Дом на Коммунальной, 46 должны были ввести в эксплуатацию ещё весной 2017 года, однако за восемь лет он так и остался символом затянувшегося долгостроя. История объекта напрямую связана с уголовным делом в отношении бывшего депутата и почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва, который одновременно возглавлял компанию-застройщика «Элитстрой».



Как следует из материалов следствия и судебных актов, при реализации проекта Берстенёв заключил договор о совместной деятельности с ООО «Рони», фактически передав партнёрам возможность заключать договоры долевого участия от имени «Элитстроя». Средства дольщиков при этом поступали на счета сторонней структуры, а не застройщика, оформлялись недостоверные акты выполненных работ. В результате дом так и не был достроен, а обязательства перед участниками долевого строительства остались неисполненными.



В августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Позднее Тамбовский областной суд оставил приговор без изменения, однако с учётом истечения сроков давности осуждённый был освобождён от отбывания наказания.



Ранее в рамках дела о банкротстве «Элитстроя» Арбитражный суд Тамбовской области по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущество Берстенёва и директора ООО «Рони» Романа Шамояна на сумму 208,5 млн руб.



Как отмечает «ПроТамбов», уголовное дело рассматривалось в суде несколько лет с многочисленными перерывами и переносами заседаний — от неявки участников процесса до ссылок на состояние здоровья подсудимого. При этом Берстенёв продолжал появляться на публичных мероприятиях, включая городские праздники и официальные церемонии.



Обманутые дольщики всё это время добивались достройки дома и привлечения виновных к ответственности. Некоторые из них до итоговых решений не дожили. В 2022 году один из самых активных дольщиков, Олег Исаев, скончался прямо в зале суда во время заседания. Его близкие связывали произошедшее, в том числе, с многолетней судебной тяжбой и постоянным давлением, сопровождавшим эту историю.



