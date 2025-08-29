В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина Комментариев: 0



После оглашения приговора вновь поднят вопрос о лишении Берстенёва звания «Почётный гражданин Тамбова». В Думе пояснили изданию «ПроТамбов», что процедура возможна только после вступления приговора в законную силу и при наличии официального обращения от уполномоченных лиц. Тогда вопрос будет рассмотрен профильным комитетом и вынесен на заседание. Прецедентов такого решения в Тамбове пока не было.



Судебное разбирательство касалось долевого строительства дома на улице Коммунальной, 46. Его должны были сдать ещё в 2017 году, но объект так и не завершён. По данным следствия, со счетов «Элитстроя» исчезли около 86 млн рублей. Дело неоднократно приостанавливалось и с 2022 года переносилось более 60 раз.



Общественный резонанс усилила трагедия: в 2022 году в зале суда умер дольщик Олег Исаев, который добивался возобновления дела, закрытого по срокам давности. Несмотря на компенсации, выплаченные Фондом развития территорий, квартиры пострадавшие так и не получили, а дом до сих пор остаётся недостроенным.



Ранее инициативу лишить Берстенёва звания почётного гражданина города выдвигал депутат гордумы Артём Александров.



