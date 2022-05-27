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Почетного гражданина могут лишить звания за совершенное преступление
На последнем заседании Тамбовской городской Думы во время обсуждения вопроса о внесении изменений в положения о муниципальных наградах депутат Артем Александров внес на рассмотрение предложение предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города, не только на основании вступления в законную силу приговора суда в отношении награжденного. Новым основанием может стать прекращение уголовного дела по не реабилитирующим обстоятельствам, например, в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
Предложение было внесено не случайно, в новейшей истории города уже есть случаи, когда награжденные муниципальными знаками отличий становятся фигурантами уголовных дел, например, Почетный гражданин города Геннадий Берстенев обманувший дольщиков по ул. Коммунальная, 46. Сейчас в отношении него уголовное дело рассматривается в суде. Первоначально Ленинский районный суд города прекратил в отношении него уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы во время обсуждения вопроса о внесении изменений в положения о муниципальных наградах депутат Артем Александров внес на рассмотрение предложение предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города, не
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