Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова



Авторы обращения указывают, что в законную силу вступил приговор Ленинского районного суда Тамбова в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Элитстрой», экс-депутата городской Думы и Почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва. Он признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями.



По мнению общественников, наличие судимости несовместимо со статусом Почётного гражданина города. В связи с этим они просят вынести вопрос о лишении Берстенёва почётного звания на заседание Тамбовской городской Думы. Обращение подписано руководителем Тамбовского центра славянской культуры «Лада», членом Тамбовского отделения ВООПИиК Александром Архиповым.



Напомним, в августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Уголовное дело было связано с недостроенным домом на улице Коммунальной, 46, который должны были ввести в эксплуатацию ещё весной 2017 года.



Как следует из материалов следствия и судебных актов, при реализации проекта Берстенёв заключил договор о совместной деятельности с ООО «Рони», фактически допустив эту компанию к подписанию договоров долевого участия от имени «Элитстроя». Денежные средства дольщиков поступали на счета партнёрской структуры, а не застройщика, при этом оформлялись недостоверные акты выполненных работ. В результате обязательства перед участниками долевого строительства выполнены не были, а дом так и не был введён в эксплуатацию.



Недавно Тамбовский областной суд оставил приговор без изменения, однако с учётом истечения сроков давности уголовного преследования Берстенёва освободили от отбывания назначенного наказания.



