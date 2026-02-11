|
В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина
Вчера, 17:05
В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе.
— Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова» будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством, — говорится в ответе городской Думы.
Инициатором обращения стал руководитель Тамбовского центра славянской культуры «Лада», член регионального отделения ВООПИиК Александр Архипов. По его мнению, наличие вступившего в силу обвинительного приговора ставит под сомнение возможность сохранения почётного статуса.
В августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал Берстенёва виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Дело связано со строительством многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46, который должен был быть сдан ещё весной 2017 года. По материалам следствия, при реализации проекта заключались договоры долевого участия через стороннюю организацию, средства дольщиков поступали не на специальные счета застройщика, а на счета партнёрской структуры, оформлялись недостоверные акты выполненных работ. В результате объект в эксплуатацию введён не был.
Тамбовский областной суд оставил приговор без изменения, однако в связи с истечением сроков давности Берстенёв освобождён от отбывания наказания.
Окончательное решение по вопросу сохранения либо лишения звания примет Тамбовская городская Дума после рассмотрения обращения.
