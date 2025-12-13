|
Мичуринские ветераны доставили гуманитарную помощь на Кременное направление
Сегодня, 17:41
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
Очередной гуманитарный груз был доставлен в Ямпольский полк на Кременное направление. Помощь военнослужащим передали ветераны боевых действий организации во главе с Сергеем Пальчиком совместно с волонтёрами движения «Фронт 68». В состав груза вошли полиэтиленовая плёнка, тёплые вещи, продукты питания, а также лекарства и медикаменты.
Представители ветеранской организации призывают руководителей государственных и коммерческих структур, а также всех неравнодушных жителей не оставаться в стороне и по возможности вносить свой вклад в общее дело поддержки военнослужащих.
