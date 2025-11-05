|
Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО
В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами движения «Фронт 68».
В этот раз бойцам передали аккумуляторы для дронов, маскировочные сети, продукты питания, питьевую воду и другие необходимые вещи на сумму более 200 тысяч рублей. Также ветераны доставили личные посылки и письма от родных и близких.
С начала специальной военной операции ветераны боевых действий из Мичуринска и Мичуринского округа активно поддерживают участников СВО. Они регулярно проводят акции, оказывают помощь семьям погибших воинов и продолжают собирать гуманитарные грузы. Люди, прошедшие Афганистан, Чечню и Сирию, как никто другой понимают трудности, с которыми сталкиваются бойцы на фронте.
Патриотическая работа и взаимопомощь остаются неотъемлемой частью деятельности ветеранской организации.
