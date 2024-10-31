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Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

Вчера, 15:16
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Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВОБолее двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания военного времени, они понимают, насколько важна поддержка со стороны родных, и делают всё возможное, чтобы помочь солдатам и приблизить победу.

Недавно ветераны получили видеоблагодарность от танкистов 1429-го мотострелкового полка. Бойцы выразили признательность ветеранам и лично Сергею Георгиевичу Пальчику за помощь в приобретении бронезащиты, необходимой для выполнения задач в Запорожской области. Танкисты заверили, что готовы защищать Россию и своих соотечественников до конца.

«Победа будет за нами!» — это общее стремление, объединяющее ветеранов и нынешних защитников страны.
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Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

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